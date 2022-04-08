В США назвали процент готовности нового боевого вертолета

В США оценили готовность прототипа боевого вертолета будущего. Вертолет Raider X, который разрабатывает компания Sikorsky (входит в Lockheed Martin) в рамах программы армии США Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), готов на 85 процентов. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на пресс-релиз компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что процесс создания перспективного вертолета ускорили на 50 процентов по сравнению с темпами производства прошлых моделей. Также компания Sikorsky завершила сборку второго фюзеляжа, который отправят на испытания.

В 2020 году американские военные выбрали вертолеты Bell 360 Invictus и Sikorsky Raider X для участия во втором этапе программы FARA. Перспективный вертолет может заменить легкие машины Bell OH-58 Kiowa, которые эксплуатируют с 1967 года.