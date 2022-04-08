Российская торговля начала восстанавливать запасы продуктов

оссийская торговля формирует запасы ряда продуктов на несколько недель продаж или более. Речь, в частности, идет о сахаре, соли, масле, макаронах и крупах. Об этом говорится в письме замглавы Минпромторга Виктора Евтухова в Госдуму. Об этом в пятницу, 8 апреля, пишут "Известия" со ссылкой на документ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что сейчас этап повышенного спроса на продукты длительного хранения закончился, а объемы продаж ниже обычного, поскольку потребители закупились впрок. Авторы письма приводят данные ФНС за 3 апреля, согласно которым спрос на особенно востребованные месяц назад товары значительно сократился по сравнению с неделей 12-18 февраля. На этом фоне в сетях растут товарные запасы.

Как следует из письма, ритейл сформировал запас соли на 12 дней продаж, подсолнечного масла - на 14, гречки - на 22, муки и пшена - на 24, риса - на 26, макарон - на 34. Евтухов пояснил, что это - оперативные запасы, поставки продолжаются, в ближайшие недели они будут восстановлены до прежнего уровня.

В Минпромторге допустили, что торговые сети в скором времени на фоне снижения потребительской активности могут отказаться от практики ограничения отпуска товаров в одни руки. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов подтвердил, что того ажиотажного спроса, который наблюдался в марте, сейчас не наблюдается, поскольку, вероятно, покупатели уже удовлетворили свои запросы на определенные категории товаров.

Зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов рассказал, что производители уже столкнулись с кратно возросшим количеством заказов со стороны торговых сетей. Однако, предупредил он, это чревато "перегибами на местах" в попытке заполучить как можно больше товара по старым ценам, но и банкротствами производителей.