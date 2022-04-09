Женщина выиграла в лотерею $10 млн, случайно купив не тот билет

ЛеКедра Эдвардс из Калифорнии выиграла в лотерею 10 млн долларов США, случайно купив не тот билет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она стояла около автомата с лотерейными билетами, пытаясь приобрести один из них, когда ее случайно толкнул мужчина. Из-за этого американка нажала не ту кнопку и купила не тот вариант, который планировала изначально.

По словам женщины, она узнала, что сорвала джекпот, когда ехала по шоссе за рулем своей машины.

"Я чуть не разбила машину. Остановилась, посмотрела несколько раз на свой билет, просканировала его через приложение, но все равно продолжала думать, что это не может быть правдой", - вспоминает Эдвардс.

ЛеКедра рассказала, что потратит выигранные деньги на покупку дома и откроет свой бизнес, о котором давно мечтала.