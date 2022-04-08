Порода обрушилась на шахте с людьми в Кузбассе

Два горняка пропали после обрушения породы на шахте в Кузбассе (РФ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник, передает Day.Az.

"На участке шахты "Талдинская-Западная 1" обрушилась порода. В момент обрушения в аварийной зоне было до семи человек. С двумя связи нет", - сказал источник.

Позже в пресс-службе "СУЭК-Кузбасс" "Интерфаксу" сообщили, что двух рабочих заблокировало в кузбасской шахте "Талдинская-Западная 1", но связь с ними имеется, идет подача воздуха.

"Сегодня в 11:50 на шахте "Талдинская-Западная 1" произошла деформация крепления сопряжения, в результате чего затруднен выход двух работников из тупиковой горной выработки. С ними имеется связь, подача воздуха осуществляется в необходимом объеме", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным источника, проводится эвакуация лишь аварийного участка. На остальных участках шахтеры остаются в забое.