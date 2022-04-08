Самолет раскололся на две части при аварийной посадке в Коста-Рике

Грузовой самолет DHL занесло на взлетно-посадочной полосе самого важного аэропорта Коста-Рики и разбилось на две части, в результате чего аэровокзал был полностью закрыт, передает Day.Az со ссылкой на İnfobae.

По данным пожарного департамента в четверг, незадолго до десяти часов утра было получено предупреждение о самолете, который взлетел из международного аэропорта Хуан Сантамария (в 15 км к западу от Сан-Хосе), но решил вернуться, когда обнаружил неисправность в гидравлической системе.

Гектор Чавес, директор пожарной охраны Коста-Рики, отметил, что когда он приземлился в южном секторе аэропорта почти 30 минут спустя, самолет заскользнул, развернулся и, наконец, его фюзеляж разделился на две части, обнажив груз. "Подразделения были мобилизованы для удаления пилота и второго пилота. После этого была применена пена, чтобы предотвратить любые разливы, и теперь ведутся работы на земляной плотине, чтобы разлитое топливо не попало в канализацию", - сказал Чавес.

По словам заместителя директора гражданской авиации Луиса Миранды, грузовой самолет предназначался для аэропорта Ла-Аврора в городе Гватемала. Его экипаж состоял всего из двух человек, груза и двух с половиной часов топлива на борту. Самолет проехал всего 50 километров от аэропорта Коста-Рики, когда он подал заявку на разрешение на возвращение.

Директор пожарной охраны также уточнил, что Коста-риканский нефтеперерабатывающий завод (Recope) будет работать над извлечением оставшегося топлива в крыльях самолета.

Как пилот, так и второй пилот находятся в хорошем состоянии здоровья, в то время как пожарные указали, что груз не сдвинулся со своего места, несмотря на удар, и ведется работа по инвентаризации, чтобы определить, есть ли внутри опасные вещества.

Чавес также прокомментировал, что после крушения самолета можно было наблюдать утечку синей жидкости, соответствующей гидравлической системе, без которой самолет потерял возможность использовать свои тормоза и спойлеры.

Оператор аэропорта заверил, что ситуация вынудит закрывать вход и выход самолетов как минимум до шести часов дня (GMT-6), что приведет к отвлечению не менее 32 рейсов из Северной, Центральной и Южной Америки.

Некоторые из этих рейсов будут перенаправлены в международный аэропорт имени Даниэля Одубера в городе Либерия (200 км к северо-западу от Сан-Хосе), но, поскольку это небольшой аэропорт, он не сможет принять все перенаправленные рейсы, которые также будут отправлены в Панаму и Гватемалу или возвращены в первоначальные пункты назначения.