Запертые в охваченном коронавирусом Шанхае люди начали голодать

Жители мегаполиса в панике - у них закончились продукты и медикаменты, самые отчаянные ночью решились на бунт, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На военное положение сегодня перешел китайский Шанхай, который прямо сейчас закрыт на карантин. Улицы города патрулирует армия, кварталы оцеплены бронетехникой. Силовики вместе с медиками в костюмах химзащиты заполонили улицы. Всех нарушителей изоляции, немедленно доставляют в ковид-центры.

Жители мегаполиса в панике - у них закончились продукты и медикаменты, самые отчаянные ночью решились на бунт. Они вышли из своих домов с требованиями предоставить им хотя бы еду. У многих заканчиваются последние продукты.

По ночам в городе летают правительственные беспилотники, так власти контролируют соблюдение режима в домах. Всплеск коронавируса в Шанхае уже отразился на экономике - нефть подешевела сразу на 4% на фоне опасений, что спрос на неё упадёт. Сейчас у берегов Китая, невыгруженными остаются 22 миллиона баррелей российской, иранской и венесуэльской нефти.