Брифинг минобороны России

Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авиация ВКС РФ и ракетные войска уничтожили пусковую установку ЗРК "Оса" и три установки реактивных систем залпового огня ВСУ. "Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины. Среди них: два пункта управления, пусковая установка ЗРК "Оса", три установки реактивных систем залпового огня, а также девять опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.

"Оса-АКМ" - модернизированная версия советского комплекса войсковой ПВО, принятого на вооружение в 1971 году. Не производится с 1989 года, однако до сих пор находится на вооружении ряда стран, в числе которых Беларусь, Польша и Украина.

ЗРК состоит из самоходной пусковой установки, станций обнаружения и сопровождения целей, счетно-решающего прибора, ракет и транспортно-заряжающей машины. "Оса-АКМ" снаряжается шестью ракетами 9М33М3, способными поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, дистанционно пилотируемые летательные аппараты и другие средства воздушного нападения на высоте от 10 до 5 тыс. м, дальности от 1,5 до 10,3 км и скорости полета целей до 500 м/с.

ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области уничтожили вооружение и технику прибывших на Донбасс резервов ВСУ.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе населенного пункта Старая Збурьевка, а также пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе Кривого Рога два - "Байрактар ТБ-2", - сказал он.

ВС РФ с начала спецоперации на Украине уничтожили 421 беспилотник, 223 установки РСЗО и 2 019 танков и бронемашин. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2 019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 917 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.