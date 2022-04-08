В России увеличилось число госпитализаций с COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 14 311 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Количество госпитализаций за сутки составило 3 627 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 38,9%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 66 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 18 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 280 человек, накануне сообщалось о 287 умерших.

Выздоровели за сутки 37 684 человека, или на 6,7% больше по сравнению с 7 апреля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 969 431 случай коронавирусной инфекции, 371 169 умерших и 17 106 226 выписанных.