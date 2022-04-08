Оперативная сводка Генштаба ВСУ
Генштаб вооруженных сил Украины опубликовал очередную оперативную сводку, передает Day.Az.
Отмечается, что противник продолжает готовиться к наступлению на востоке Украины.
Основные усилия российские войска продолжают сосредотачивать на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении.
Вооруженные силы Республики Беларусь проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. До четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения заданий по усилению охраны украинско-белорусской границы.
Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.
По имеющейся информации, на территории Беларуси осуществляется отбор так называемых "добровольцев" из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется.
Кроме того, в Генштабе сообщили, что противник завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях.
Отдельные подразделения из состава 6-й, 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов осуществляют меры по оперативному обустройству территории. Основное внимание уделяется восстановлению участков железной дороги из города Купянск в города Харьков, Изюм и Сватово. Для этого привлечены подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля.
Также сообщается, что на Южнобугском направлении противник пытается не допустить продвижения украинских войск.
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