https://news.day.az/world/1451359.html Путин простился с Жириновским - ВИДЕО
Путин простился с Жириновским - ВИДЕО
Президент России Владимир Путин простился с Владимиром Жириновским. Церемония прощания с лидером ЛДПР проходит 8 апреля в Колонном зале Доме Союзов. Глава РФ положил букет цветов на постамент, постоял у гроба, после чего перекрестился, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Похоронят Жириновского на Новодевичьем кладбище.
Политик скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Со 2 февраля он находился в больнице в Москве с коронавирусом. Медики диагностировали у него обширное поражение легких - 75%.
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