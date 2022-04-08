18 апреля в Иране пройдет военный парад.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил представитель Вооруженных сил Ирана Шахин Тагихани.

Он отметил, что на военном параде по случаю Дня армии 18 апреля будут продемонстрированы только оружия и военная техника: "Парад будет организован не только в столице Тегеране, но и в других городах. На параде будут продемонстрированы БПЛА иранского производства, ракеты, военные самолеты, корабли и вертолеты".