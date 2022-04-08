Мировые цены на продукты бьют 32-летний рекорд

Мировые цены на продовольствие в марте выросли на 12,6%, что стало рекордом за последние 32 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В марте 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 159,3 пункта, что на 17,9 пункта, или 12,6% выше показателей февраля", - отметили в публикации.

В пресс-релизе указали, что это значение показало небывалый рост за все время существования индекса, начиная с 1990 года.

В документе добавили, что рост цен обусловлен рекордным повышением цен на растительные масла, зерновые, мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию. Например, индекс цен на растительные масла вырос на 23,2%, а среднее значение индекса цен на сахар выросло на 6,7% по сравнению с февралем 2022 года.