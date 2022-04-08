https://news.day.az/world/1451396.html Сильный взрыв на ж/д вокзале в Краматорске - 30 погибших, 100 раненых - ФОТО - ВИДЕО
Сильный взрыв на ж/д вокзале в Краматорске - 30 погибших, 100 раненых - ФОТО - ВИДЕО
В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска по оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 раненых, передает Day.Az со ссылкой на Униан.
Представляем вашему вниманию данные кадры:
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