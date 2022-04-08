Сильный взрыв на ж/д вокзале в Краматорске
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В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска по оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 раненых, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Представляем вашему вниманию данные кадры: