В России огромную черепаху выбросило на берег

Огромную черепаху, которую выбросило на берег, спасают в Анапе. Черепаху нашли вчера на пляже в районе Джемета, ее вес около 100 кг. В Черном море такие не водятся. Вероятно, ее принесло штормовым течением из Средиземного моря. Специалисты считают, что это черепаха логгерхед, или каретта, занесенная в Красную книгу, передает Day.Az, кадры опубликованы в русские СМИ.

Рептилию отвезли в центр реабилитации краснокнижной черепахи Никольского в селе Супсех. По словам сотрудников центра, черепаха находится в тяжелом состоянии. За полвека это лишь третий случай, когда средиземноморская черепаха попадает на черноморское побережье.

Как считают специалисты, это взрослая особь, ей 30-50 лет. Она была ослаблена еще до того, как ее штормовым течением перенесло из Средиземноморского моря в Черное. Вода Черного моря для нее очень холодна, и черепаха явно простужена. Сейчас ее поместили в детский бассейн на застекленной веранде, прогревается на солнышке. Ее регулярно сбрызгивают теплой водой и накрывают мокрым полотенцем.