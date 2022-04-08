Афроамериканку впервые утвердили судьей Верховного суда США

Сенат США утвердил на должность судьи Верховного суда Кетанджи Браун Джексон, которая стала первой афроамериканкой - членом инстанции, сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



За ее кандидатуру проголосовали 53 члена верхней палаты - все демократы и трое республиканцев: сенатор от штата Мэн Сьюзен Коллинз, сенатор от Юты Митт Ромни и сенатор от Аляски Лиза Мурковски. 47 человек не поддержали Джексон.



Президент США Джо Байден в Twitter поздравил Браун с утверждением на должность, назвав его историческим событием. Так же высоко оценила решение сената пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заявившая, что это - "выполнение обещания, которое президент дал стране". Байден пообещал назначить первую в истории Соединенных Штатов чернокожую гражданку США в Верховный суд во время предвыборной кампании 2020 года.