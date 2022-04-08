Илон Маск назвал сроки начала продаж пикапа Сybertruck

Продажи пикапа Сybertruck начнутся в 2023 году, сообщает The New York Times со ссылкой на слова главы Tesla Илона Маска, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выступая на автозаводе компании в пригороде Остина (штат Техас), бизнесмен принес извинения потенциальным покупателям за задержку с выпуском этой модели, представленной еще в ноябре 2019 года.

Серийный автомобиль Tesla Сybertruck будет оснащен силовой электрической установкой. Самая мощная версия сможет проехать без подзарядки 800 км. Максимальная скорость машины составляет 210 км/ч.

Задержки с производством Сybertruck дали возможность конкурентам Tesla быстрее выйти на рынок пикапов. Компания Ford летом этого года начнет выпуск электропикапа F-150 Lightning. В конце прошлого года в продажу поступили электропикапы компании Rivian.