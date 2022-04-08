Япония выделит $500 млн на обеспечение вакцинами от COVID-19 развивающихся стран
Япония выделит дополнительно 500 млн долларов для международного механизма COVAX с целью обеспечения вакцинами от коронавируса развивающихся стран. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Фумио Кисида, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, "вакцины стали мощным инструментом для борьбы с пандемией, но остаются пробелы между странами с точки зрения доступа". "Ключом к преодолению этой пандемии является обеспечение равного доступа к вакцинам в каждой стране и каждом регионе мира", - приводит слова премьера агентство Киодо.
Япония за прошедшие два года выделила $1 млрд на поддержку механизма COVAX. Кроме того, она направила около 43 млн доз вакцин от коронавируса ряду стран, главным образом в Юго-Восточной Азии.
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