В Чехии выявлена новая мутация коронавируса

В Чехии выявлена более заразная мутация коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сегодня утром проинформировало население Государственное управление здравоохранения Чехии. Эта мутация вируса обозначена теперь длинной формулой "Омикрон XE - комбинация BA.1 и BA.2".

Отметим, что неприятное открытие было сделано случайно во время профилактического тестирования.