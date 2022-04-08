FAO: мировые цены на продовольствие достигли рекордно высокого уровня

Беднейшие страны первыми начали испытывать на себе последствия мирового продовольственного кризиса. В последние месяцы основные продукты питания стали дорожать, особенно резко - с началом спецоперации РФ в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в марте мировые цены на продовольствие достигли рекордно высокого уровня.

Страдают и богатые страны. Индекс цен на зерновые, по сравнению с февралём, увеличился на более чем 17%. И вряд ли этот рост прекратится, учитывая перспективу затяжной войны между Россией и Украиной - главными мировыми экспортёрами пшеницы.

Последняя считается и крупнейшим производителем подсолнечного масла, дефицит которого уже ощутим. Индекс цен на растительное масло тоже вырос - на 23 с лишним процента.

Прогнозы настолько мрачны, что генеральный секретарь ООН предупредил: если ситуация не изменится, глобальная продовольственная система будет разрушена, а население многих стран столкнется с голодом.