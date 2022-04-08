Саудовская Аравия вернула посла в Бейрут

Саудовская Аравия приняла решение вернуть своего посла Валида аль-Бухари в Бейрут после улучшения отношений с Ливаном. Как сообщил новостной портал "Ан-Нашра", саудовский дипломат в пятницу прибыл в Бейрут после полугодового перерыва, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее МИД королевства распространил заявление, в котором отмечалось, что в Эр-Рияде пошли на такой шаг "в ответ на обращение умеренных политических сил Ливана и обязательства, взятые на себя [ливанским] премьер-министром Наджибом Микати". Правительство Ливана, в частности, пообещало возобновить координацию в сфере безопасности с Саудовской Аравией и членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также "прекратить любую враждебную политическую и военную деятельность, направленную на подрыв безопасности братских арабских стран".

В пятницу в Бейрут прибыл также посол Кувейта Сулейман аль-Канаи. Эта страна выступила инициатором нормализации отношений между Ливаном и ССАГПЗ, кувейтский министр иностранных дел шейх Ахмед Насер ас-Сабах стал первым высокопоставленным чиновником из арабских монархий Персидского залива, который посетил 22 января Бейрут.

Это произошло после дипломатического скандала в октябре прошлого года, вызванного высказываниями ушедшего в отставку министра информации Ливана Джорджа Кордахи. Экс-министр в телепередаче канала Al Jazeera выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов, противостоящих, по его словам, несправедливой и бесчеловечной агрессии со стороны Саудовской Аравии.