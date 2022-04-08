Паника в центре Еревана - массовая эвакуация

В центре Еревана возникла массовая паника в связи с сообщениями о заложенных бомбах.

8 апреля в 15:32 в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступила информация, что на территории торгового центра "Мегамол" в Ереване заложено взрывное устройство, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Спасатели совместно с сотрудниками полиции проводят эвакуационные работы.

Это третий за день сигнал о взрывных устройствах в торговых центрах. Ранее МЧС сообщало, что 8 апреля в 14:13 в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступила информация, что в торговом центре "Метроном" на улице Исаакяна в Ереване заложено взрывное устройство.

В 14:56 поступил сигнал о взрывном устройстве в торговом центре "Россия Молл".