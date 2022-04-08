Германия приняла закон об обязательных запасах газа

Верхняя палата парламента Германии приняла закон об обязательных уровнях запасов газа в подземных хранилищах страны, сообщается на сайте бундесрата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Закон предусматривает определенное заполнение забронированных мощностей ПХГ, в противном случае они будут изъяты и предоставлены управляющему рынком, который, в свою очередь, "заказывает наполнение резервуаров" участниками рынка через тендеры либо закупает газ сам. Так, минимальные объемы заполнения на 1 октября составляют 80%, на 1 ноября - 90%, 1 февраля - 40%. Как отмечается, такое решение направлено на то, чтобы избежать накопления складских мощностей и создать стимул для заполнения забронированных складских мощностей.

Закон вступит в силу 1 мая.

В бундесрате отметили, что прошлой зимой в газовых хранилищах Германии был зафиксирован самый низкий уровень газа за последние 15 лет, что привело впоследствии к резкому росту цен.