Девять стран ЕС просят Еврокомиссию помочь в преодолении миграционного кризиса

Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Эстония, Литва и Латвия просят Евросоюз помочь в преодолении миграционного кризиса, вызванного наплывом украинских беженцев. Письмо с соответствующей просьбой к Еврокомиссии готовятся направить министры этих государств, сообщило в пятницу агентство CTK со ссылкой на главу министерства регионального развития Чехии Ивана Бартоша, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В девяти странах восточной части Евросоюза, на которые пришелся основной наплыв беженцев, выражают благодарность ЕК за финансовую помощь в их приеме и размещении, но считают ее недостаточной в ситуации увеличения числа людей, стремящихся покинуть Украину. Эти государства, по данным агентства, приветствовали бы увеличение объема средств из фондов ЕС, предназначенных для преодоления миграционного кризиса.

При этом, как ранее проинформировали чешские власти, Прага выступает против введения в Евросоюзе принудительных механизмов по распределению беженцев.