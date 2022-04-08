https://news.day.az/world/1451563.html Канада выделит $175 млн странам с низкими доходами
Канада выделит $175 млн странам с низкими доходами
Власти Канады выделят 220 млн канадских долларов ($175 млн) на вакцинацию от нового коронавируса странам с низкими доходами.
Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы канадского премьер-министра Джастина Трюдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил о выделении еще 220 млн долларов для удовлетворения потребностей в вакцинации против COVID-19 в странах с низким уровнем дохода", - говорится в сообщении.
Средства будут распределены через международный механизм COVAX.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре