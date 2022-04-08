https://news.day.az/world/1451567.html Главы Минобороны Турции и Украины обсудили эвакуацию из Мариуполя
Главы Минобороны Турции и Украины обсудили эвакуацию из Мариуполя
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подчеркнул значимость скорейшей и безопасной эвакуации мирных жителей из города Мариуполя и других населенных пунктов Украины как по морю, так и по суше.
Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Акар отметил необходимость незамедлительного прекращения огня с целью продвижения дипломатического урегулирования и предотвращения дальнейшего кровопролития.
Турецкий министр заверил, что Анкара готова и впредь делать все возможное для доставки гуманитарных грузов в Украину.
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