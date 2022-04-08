Грузия получит вопросник по заявке о членстве в ЕС

"Мы ожидаем, что вопросник, связанный с заявкой на членство в ЕС, будет передам ​​нам на следующей неделе", заявила Первому каналу пресс-секретарь МИД Грузии Мари Нарчемашвили, передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ge.

По её словам, получив вопросник, Грузия вступает в новый важный этап процесса интеграции в ЕС.

"Грузия активно готовится к дальнейшей процедуре подачи заявки на членство. Как вы знаете, на правительственной комиссии по европейской интеграции под председательством премьер-министра, которая прошла 1 апреля, было поручено, в том числе, эффективно координировать процесс заполнения вопросника. Мы уверены, что Грузия добьется успеха в этом процессе, исходя из достигнутого Грузией прогресса, в том числе в осуществлении реформ. Тот факт, что Грузия вместе с ассоциированными странами получает вопросник членства в такой короткий срок, является подтверждением поддержки нашими европейскими партнерами интеграционного процесса Грузии и признанием успешных реформ страны", - заявили в МИД.