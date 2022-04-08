Очередной тяжелый удар по экономике Армении

В Армении с 1 апреля выросли цены на газ. Так, цена на газ для населения возросла на 4,7 драма и составила 143,7 драма за 1 кубометр, передает Day.Az.

Для других категорий потребителей повышение цен за 1000 кубометров составит около 10 долларов. Они будут платить 255,91 доллара за 1000 кубометров вместо прежних 265,81 доллара. Для тепличных хозяйств это 233,9 доллара, что примерно на 10 долларов дороже.

Тем самым тарифы на газ в Армении возросли в среднем на 4,1%. Это решение было встречено с большим недовольством в армянском сегменте социальных сетей. Для экономики Армении, которая за прошедшие годы пережила серьезный экономический кризис, эти тарифы стали очередным тяжелым ударом. Новые тарифы окажут большое влияние на тепличные хозяйства. Газ составляет 60-70% стоимости производимой сельскохозяйственной продукции. Таким образом, любое повышение тарифов практически неотвратимо влечет рост цен.

В итоге повышение цен на газ в Армении приведет к резкому подорожанию сельскохозяйственной продукции. Кроме того, производители столкнулись с серьезной проблемой ее реализации. Основным рынком сбыта продукции перерабатывающей промышленности Армении была Россия. В связи с девальвацией рубля, замедлением экономических процессов, снижением платежеспособности потребителей армянские производители уже сталкиваются с проблемой сбыта. Рост цен на газ усугубит эти проблемы.

Повышение цен на газ затронет различные отрасли экономики Армении. Производителям придется повышать цены на товары, даже если это приведет к нарушению цепочек продаж и сокращению потребления. Также повышение тарифов на газ повлияло на стоимость сжатого природного газа, которая, согласно данным, выросла на 7-8 процентов.

Прогнозы показывают, что и без того находящаяся на краю пропасти экономика Армении получит еще один тяжелый удар. Уровень благосостояния населения Армении резко упадет, так как цены на основные потребительские товары в стране постоянно растут в силу различных факторов. На фоне этого нет роста доходов населения.

Тяжелый удар по экономике, вызванный повышением тарифов на газ, даст о себе знать во многих сферах жизни общества.