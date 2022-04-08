Mitsubishi Motors остановила производство на заводе в России

Японская компания Mitsubishi Motors прекратила производство автомобилей на заводе в Калуге. Об этом сообщила в пятницу газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее решение было принято из-за нехватки комплектующих и нарушения цепочек поставок в связи с введением санкций против России после начала военной операции на Украине. Поставка комплектующих была прекращена еще в марте, и предприятие работало за счет имевшихся запасов.

В российской пресс-службе ООО "ММС Рус" (официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Беларуси) ТАСС также подтвердили приостановку производства. "В связи с перебоями в цепочке поставок и логистическими трудностями производство автомобилей Mitsubishi на заводе ПСМА Рус в Калуге временно приостановлено", - сказали там.