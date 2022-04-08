ЕС ввел санкции против ряда российских банков

Евросоюз ввел блокирующие санкции против ВТБ, банка "ФК Открытие", Новикомбанка и Совкомбанка, говорится в официальном журнале ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Все банки с февраля уже находятся в санкционных списках США и Великобритании, а также отключены от системы передачи финансовых сообщений SWIFT. До этого ограничения ЕС в отношении этих кредитных организаций предусматривали запрет на выпуск новых еврооблигаций или размещение акций на европейских рынках капитала.

В Европе крупный актив есть только у ВТБ. Госбанку принадлежит VTB Bank Europe с активами около 8 млрд евро.