Мощный взрыв в Алжире

По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва газа в городе Бордж-Бу-Арреридж на востоке Алжира.

Об этом сообщило агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, взрыв произошел в четверг в трехэтажном здании. Семь человек погибли на месте, еще трое умерли в больнице. 17 человек получили ранения.

Власти начали расследование для установления причин взрыва.