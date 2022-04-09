https://news.day.az/world/1451586.html Мощный взрыв в Алжире - много погибших
Мощный взрыв в Алжире - много погибших
По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва газа в городе Бордж-Бу-Арреридж на востоке Алжира.
Об этом сообщило агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, взрыв произошел в четверг в трехэтажном здании. Семь человек погибли на месте, еще трое умерли в больнице. 17 человек получили ранения.
Власти начали расследование для установления причин взрыва.
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