Эрдоган призвал уважать историческое наследие Турции

Передача многовекового наследия Турции будущим поколениям - важная задача каждого жителя страны.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Музея исламской культуры в комплексе мечети Большая Чамлыджа в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава турецкого государства напомнил, что на территории современной Турции на протяжении веков являлась колыбелью многих культур.

По его словам, путь к диалогу с другими народами лежит через изучение и принятие собственной культуры и наследия.

"Понять реалии сегодняшнего дня возможно лишь через анализ прошлого. Мы не только инвестируем в развитие страны, то отстаиваем и продвигаем богатое наследие и культуру Турции", - подчеркнул глава государства.