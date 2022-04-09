Пентагон заявил о размещении ЗРК Patriot в Словакии на временной основе

Американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который власти США решили направить в Словакию взамен переданного Братиславой Киеву ЗРК С-300, будет размещен в стране временно.

Это пояснил на брифинге в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это временное развертывание системы Patriot, пока мы продолжаем консультироваться с правительством Словакии по поводу более долгосрочных решений", - сказал он, отказавшись уточнить, какими могут быть эти решения. "Не могу назвать вам точные временные рамки", - добавил Кирби.