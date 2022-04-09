США расширят ограничения на экспорт товаров в Россию и Беларусь
Министерство торговли США анонсировало расширение ограничения на экспорт различных категорий товаров в Россию и Беларусь.
Причиной этого стала ситуация на Украине, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"США расширяют требования на наличие лицензии, в соответствии с правилами регулирования экспорта, на все наименования товаров из перечня по экспортному контролю", - сказано в заявлении.
Отмечается, что новые ограничения коснутся сотен разных товаров, включая ядерные вещества, установки и оборудование, химические вещества, удобрения и электронику.
Ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге для журналистов прокомментировал передачу разведывательных данных Украине. Он признал, что Киев может применять американские разведданные для наступательных операций.
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