США расширят ограничения на экспорт товаров в Россию и Беларусь

Министерство торговли США анонсировало расширение ограничения на экспорт различных категорий товаров в Россию и Беларусь.

Причиной этого стала ситуация на Украине, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"США расширяют требования на наличие лицензии, в соответствии с правилами регулирования экспорта, на все наименования товаров из перечня по экспортному контролю", - сказано в заявлении.

Отмечается, что новые ограничения коснутся сотен разных товаров, включая ядерные вещества, установки и оборудование, химические вещества, удобрения и электронику.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге для журналистов прокомментировал передачу разведывательных данных Украине. Он признал, что Киев может применять американские разведданные для наступательных операций.