В Китае зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19

В Китае за последние сутки выявлено 25 165 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает комиссариат здравоохранения страны.

Отмечается, это рекордный показатель за все время пандемии. Уровень заражения в 4 раза превышает показатель прошлой недели.

Отмечается, что большинство из них - бессимптомные носители коронавируса.