https://news.day.az/world/1451599.html В Китае зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19
В Китае зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19
В Китае за последние сутки выявлено 25 165 новых случаев заражения коронавирусом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает комиссариат здравоохранения страны.
Отмечается, это рекордный показатель за все время пандемии. Уровень заражения в 4 раза превышает показатель прошлой недели.
Отмечается, что большинство из них - бессимптомные носители коронавируса.
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