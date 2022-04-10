В США запущен проект по воскрешению мамонтов

Сегодня мамонтов можно увидеть только в виде внушительных скелетов или чучел в музеях. Их по костям собирали археологи, чтобы показать и рассказать о том, какими были эти вымершие обитатели планеты, передает Day.Az со ссылкой на КП.

Однако ученые до сих пор надеются их воскресить.

"Мы будем первыми, - уверенно заявил биогенетик американской компании Colossal Бен Ламм. - Наш эксперимент может помочь в борьбе с глобальным потеплением и исчезновением редких видов животных".

Ламм возглавляет американский стартап, собравший 15 млн долларов на амбициозный проект по возрождению шерстистых гигантов. Работать ученые будут совместно с исследователями Гарвардской медицинской школы.

"Первый мамонт, которого мы воскресим, будет размером примерно со слона, - объясняет Ламм. - Думаю, что через полвека их станет так много, что можно будет воссоздать в Арктике доисторическую природу".

Для достижения своей цели ученые намерены использовать технологии генного редактирования и добавить в ДНК азиатского слона части ДНК мамонта, выделенные из найденных в вечной мерзлоте останков этих животных. У шерстистого мамонта и азиатского слона ДНК совпадает на 99%, так что ученые уверены в том, что их ждет успех.

Также они настаивают на том, что появление мамонтов в природе поможет уберечь ее от глобального потепления. Существует теория, согласно которой мамонты выполняли роль своеобразных регенераторов вечной мерзлоты: раскапывая своими бивнями мерзлую землю в поисках пищи, они выталкивали из почвы лед, что способствовало понижению температуры воздуха и формированию новых образований из замороженной влаги.