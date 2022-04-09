Прохожий голыми руками остановил движущийся грузовик

Камера наружного наблюдения зафиксировала, как грузовик едет словно внутри есть человек. Однако выяснилось, что в салоне никого нет и грузовик едет сам по себе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Прохожий постарался остановить грузовик. Машина остановилась вовремя: грузовик не доехал до стоящей иномарки несколько сантиметров.