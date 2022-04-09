https://news.day.az/world/1451630.html Прохожий голыми руками остановил движущийся грузовик - ВИДЕО
Прохожий голыми руками остановил движущийся грузовик - ВИДЕО
Камера наружного наблюдения зафиксировала, как грузовик едет словно внутри есть человек. Однако выяснилось, что в салоне никого нет и грузовик едет сам по себе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Прохожий постарался остановить грузовик. Машина остановилась вовремя: грузовик не доехал до стоящей иномарки несколько сантиметров.
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