Быки разгромили торговую лавку в Индии

Необычный инцидент, произошедший в небольшом индийском населённом пункте, был запечатлён случайным прохожим, оказавшимся возле места потасовки двух копытных драчунов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.

Разъярённые дикие животные, не поделив территории, устроили драку на глазах у местных жителей. Затем один из участников потасовки попытался скрыться от своего агрессивного соплеменника в торговом помещении, но был застигнут копытным агрессором и противостояние было продолжено к явному неудовольствию владельца лавки.

Чем закончился поединок двух быков, автор короткого видеоролика не уточнил.



