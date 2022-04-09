Два подростка погибли в ДТП в России

Два подростка погибли в ДТП в Тюмени, еще трое пострадали, сообщает управление ГИБДД по Тюменской области, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Сегодня в четвертом часу утра на перекрестке ул. Червишевский тракт и Баумана в Тюмени столкнулись ВАЗ-2107 и "Мазда". Предварительно, водитель "Мазды", поворачивая, не пропустил "Жигули", в котором ехали пять подростков, на перекрестке. От удара ВАЗ-2107 отбросило в опору освещения и дорожный знак. 14-летний пассажир автомобиля скончался на месте ДТП, водитель и трое пассажиров этого автомобиля были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, вскоре 17-летний водитель умер в больнице. Госпитализированы в лечебное учреждение двое подростков 15 и один 18 лет", - отметили в ведомстве.

В ГИБДД подчеркнули, что за этот год несовершеннолетний водитель восемь раз привлекался к ответственности за езду без прав.