Шанхай начал массовое тестирование жителей на ковид

Власти Шанхая объявили в субботу о начале нового раунда массового тестирования всего населения мегаполиса на ковид, чтобы определить дальнейшие шаги по сдерживанию инфекции, остановить распространение которой пока не удается, несмотря на жесточайший локдаун и изоляцию инфицированных. Об этом заявила на пресс-конференции вице-мэр города Цзун Мин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для того, чтобы взять под контроль распространение эпидемии, скорейшим образом добиться целей политики нулевой терпимости, руководствуясь государственными положениями по эпидемическому контролю в жилых районах и результатами предыдущих раундов тестирования, планируется еще раз провести тестирование всего города на ковид", - сказала замглавы администрации города. По ее словам, анализ данных, полученных в ходе очередного массового тестирования на ковид, позволит устанавливать ограничения в тех или иных районах в зависимости от того, какой им будет присвоен статус.

Предполагается, что их будет три: закрытые районы, контролируемые районы, а также районы, где принимаются меры предосторожности. Закрытыми районами будут считаться те, где за последние семь дней были выявлены случаи коронавируса. В них полный карантин для жителей сохранится еще как минимум на семь дней. Статус контролируемых получат районы, где за последние семь дней не было случаев ковида. В таких районах жители смогут выйти из своих квартир, но не за пределы территории жилого комплекса. Карантин для них будет также продлен еще на семь дней.

К районам, где будут приниматься меры предосторожности, отнесут те, где за последние 14 дней не было выявлено ни одного случая инфицирования. Жителям разрешат перемещаться в пределах обозначенной зоны, однако посещение общественных мест будет ограничено, чтобы избежать массового скопления людей.

Соответствующее заявление властей стало первым за последние несколько недель, которое хоть как-то проясняет ситуацию с перспективой окончания бессрочного домашнего карантина для жителей Шанхая, многие из которых заперты в своих домах уже несколько недель. Еще с середины марта власти города начали массово закрывать жилые комплексы в различных частях мегаполиса для проведения тестирования на ковид. Так или иначе к концу марта практически все население Шанхая прошло через два-три дня, а то и неделю, домашнего карантина.

С 28 марта правительство Шанхая перешло к более жестким мерам и отправило на карантин сначала практически всю восточную часть города, а с 1 апреля - западную. Изначально локдаун должен был быть отменен в восточной части 1 апреля, а в западной - 5 апреля. Городское правительство заявило на днях, что решения о снятии ограничений с тех или иных районов будут приниматься на основе анализа данных, собранных во время тестирования всего города на ковид, проведенного 4 апреля. Вероятно, этих данных оказалось недостаточно, и власти решили провести еще несколько раундов тестирования.