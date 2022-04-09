https://news.day.az/world/1451691.html Жуткое лобовое смертельное ДТП под Львовом - ВИДЕО
Жуткое лобовое смертельное ДТП под Львовом - ВИДЕО
Женщина-водитель автомобиля Toyota Corolla выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Аudi, ехавший со Стрыя во Львов. В сильнейшем столкновении мгновенно погибли женщина, пассажир и двое маленьких детей, передает Day.Az со ссылкой на Dtp.kiev.ua.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре