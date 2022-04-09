Жуткое лобовое смертельное ДТП под Львовом

Женщина-водитель автомобиля Toyota Corolla выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Аudi, ехавший со Стрыя во Львов. В сильнейшем столкновении мгновенно погибли женщина, пассажир и двое маленьких детей, передает Day.Az со ссылкой на Dtp.kiev.ua.