Белая пена, покрывшая реку в США, оказалась шампунем для собак

Белая пена, появившаяся в реке и напугавшая жителей штата Кентукки, оказалась шампунем для собак, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дэнни Робинсон рассказал, что он ужинал вместе с женой, когда выглянул в окно и увидел, как река рядом с домом покрылась белой пеной. Кроме того, непонятная субстанция становилась все гуще, заставив мужчину переживать.

"Я сказал жене, что нужно сделать несколько звонков, потому что ситуация серьезная", - рассказал мужчина.

На место происшествия приехали специалисты, взявшие пробу воды. Анализ показал, что в реке нет опасных веществ, а белая пена - шампунь для собак. Оказалось, утечка произошла на заводе Glo-Marr Pet Products Inc.

В компании заявили, что в курсе разлива продукции. В заявлении говорится, что шампунь изготовлен на основе кокоса и не представляет опасности для дикой природы или экосистемы.