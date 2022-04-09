Европейские дипломаты возвращаются в Киев

Европейские дипломаты переедут из польского Жешува в Киев. Об этом в субботу сообщили представители Европейской службы внешних связей. Возвращение диппредставительства ЕС ранее анонсировал Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель во время визита в Киев, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам Борреля, это позволит ЕС "еще более напрямую и тесно работать с украинскими властями".

Глава представительства ЕС Матти Маасикас сопровождал Борелля и главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен во время визита в Украину, пишет "Интерфакс". Часть персонала представительства останется в Польше.