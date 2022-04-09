Брифинг минобороны РФ

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции в Украине уничтожили 425 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 228 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 2 031 танк и бронемашину ВСУ. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2 031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 932 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

По его словам, авиация РФ и ракетные войска уничтожили 85 военных объектов Украины. "Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 85 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.

Конашенков сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка.