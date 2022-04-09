Сводка Генштаба ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали оперативную информацию на 9 апреля.

Как передает Day.Az, войска России продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

На Волынском направлении изменений в положении и действиях противника не произошло.

На Полесском направлении противник активных действий не производил. В целях перегруппировки войск противник осуществляет перемещение подразделений из состава 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации в Белгородской и Воронежской области.

На Северском направлении российские войска завершают проведение перегруппировки сил и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харьков. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки. На территории Белгородской области войска России развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.

На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел.

На Донецком направлении противник продолжает штурмовые действия. Основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.

На Южнобужском направлении российские войска усилили ведение разведки, проводили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково, продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крыма.

На территории Донецкой и Луганской областей в течение 8 апреля ВСУ отбили семь атак противника, уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники российской армии.

Группировкой ВСУ за предыдущие сутки были поражены четыре воздушных цели: два вертолета, один БПЛА и одна крылатая ракета.