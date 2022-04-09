В России уменьшилось число случаев заражения COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 573 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев COVID-19 снизилось на 738.

Количество госпитализаций за сутки составило 3 353 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,6%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 34 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 5 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 288 человек, накануне сообщалось о 280 умерших.

Выздоровели за сутки 40 100 человек, или на 6,4% больше по сравнению с 8 апреля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 983 004 случая коронавирусной инфекции, 371 457 умерших и 17 146 326 выписанных.