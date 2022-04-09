В России полностью заблокируют Youtube

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила россиян о полной блокировке видеохостинга Youtube и призвала сохранить необходимый контент. Соответствующая информация появилась в ее Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", - заявила она.