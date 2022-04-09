https://news.day.az/world/1451711.html В России полностью заблокируют Youtube - Захарова
В России полностью заблокируют Youtube - Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила россиян о полной блокировке видеохостинга Youtube и призвала сохранить необходимый контент. Соответствующая информация появилась в ее Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", - заявила она.
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