В Афганистане взорван автомобиль членов движения "Талибан"

В Кабуле подорван автомобиль членов контролирующего Афганистан движения "Талибан", сообщает информационное агентство Aamaj News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Взрыв произошел в 10-м районе Кабула. С помощью "магнитной бомбы" взорвана автомашина "рейнджер", принадлежащая боевикам "Талибан". Cведений о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении.

Официальные представители талибов пока не комментировали произошедшее. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за взрыв.

Между тем в афганской столице о начале борьбы с талибами объявила вооруженная группа, называющая себя бойцами "Народно-демократической партии".

"После того, как предатели сдали Афганистан террористам-талибам, которые являются племенными фашистами, народ страны находится в наихудшем положении. Талибы проводят антигуманную, женоненавистническую политику, не имеют никаких экономических планов, закрывают школы для девочек, убивают ни в чем не повинных граждан", - говорится в видеообращении группы.

"Народно-демократическая партия будет вести борьбу с террористическими группами "Талибан" и "ИГ", которые являются пособниками империализма США и Пакистана", - заявили представители вооруженной группы.