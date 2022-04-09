Индия и Китай могут стать гарантами безопасности Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Индия и Китай могут присоединиться к списку гарантов безопасности Украины, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сейчас заинтересованы в гарантах безопасности. Мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности. Мы также предлагаем Турции", - сказал он в интервью индийскому телеканалу Republic TV. "Я думаю, что Индия, если [у нее] будет желание присоединиться к списку гарантов безопасности, конечно, мы будем рады пригласить Индию. Индия - очень могущественное государство мира", - отметил президент Украины.

Зеленский также в очередной раз повторил, что готов в любой момент встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним любые темы. "Готов ко встрече один на один с Путиным сейчас, готов ко встрече в любой момент. Готов обсуждать любую тему, но с президентом России", - отметил он.