Фура протаранила автомобиль рабочих в Москве

Протаранившая автомобили рабочих на трассе в Москве фура попала на видео, передает Day.Az со ссылкой на Мослента.

Канал уточняет, что инцидент произошел на Люблинской улице, где рабочие ремонтировали дорогу. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

Согласно данным агентства "Москва", полученным в пресс-службе столичного управления ГИБДД, дорожные работы на месте аварии не проводились. Группа рабочих остановилась, чтобы устранить поломку колеса. В это время у 44-летнего водителя грузовика Scania упала кружка под педаль, поэтому он не смог вовремя остановиться. В результате фура совершила столкновение с автомобилями "Газель" и ГАЗ.

"В ДТП пострадали четыре человека. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, также есть один погибший", - отметили в пресс-службе. Все пострадавшие госпитализированы.