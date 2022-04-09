Заморские территории Франции первыми в республике открыли участки на выборах президента

Заморские территории Франции за сутки до материковой части страны первыми начали в субботу голосование на выборах президента республики в первом туре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 12:00 по парижскому времени открылись избирательные участки в Сен-Пьере и Микелоне. В ближайшие часы к ним присоединятся жители Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии, а также сотрудники дипломатических представительств Франции в странах Северной и Южной Америки. Такое раннее голосование вызвано разницей часовых поясов. Окончательные результаты выборов будут объявлены в одно время в метрополии и на французских территориях в западном полушарии.

На заморских территориях Франции проживают почти 2 млн избирателей, то есть примерно 4% электората. "Главными проблемами этих островов являются высокая стоимость жизни, социальная уязвимость, загрязнение окружающей среды. И большинство кандидатов в своих программах выдвинули конкретные предложения по решению этих вопросов", - отмечает обозреватель радиостанции Franceinfo Луи Метивье.

На избирательных участках действуют повышенные меры санитарной безопасности в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Избирателям рекомендуется носить защитную маску во время голосования, соблюдать по возможности дистанцию и пользоваться антисептическим гелем. Членам избирательных комиссий предписано в течение дня регулярно проветривать помещения и дезинфицировать столы, стулья и кабины для голосования.

Тем временем в континентальной Франции в субботу строго соблюдается день тишины, кандидаты отдыхают от предвыборных баталий. Избирательные участки здесь откроются утром 10 апреля.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура (10 и 24 апреля). Конституционный совет зарегистрировал в общей сложности 12 кандидатов, в том числе действующего главу государства Эмманюэля Макрона. Последние опросы отдают ему лидерство в первом туре (27%). Второй и третий результат, как ожидается, должны показать кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (23,5%) и основатель левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (17,5%).